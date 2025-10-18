Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μιλώντας στο «Gazz Floor by Novibet» αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Ευτυχία Οικονομίδου

Ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ ξεχώρισε με την απόδοσή του στη νίκη του Παναθηναϊκού στην Κωνσταντινούπολη ενώ στη συνέχεια μίλησε στην κάμερα του «Gazz Floor by Novibet» όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον τραυματισμό του Γιώργου Παπαγιάννη.

«Είμαστε συμπαίκτες στην Εθνική ομάδα και πολλοί από εμάς έχουμε πιο στενές, πιο προσωπικές σχέσεις μαζί του. Είναι ένα τρομερό παιδί, πραγματικά του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου περαστικά, ό,τι και αν έχει. Του στείλαμε μήνυμα με τον Ρόγκα και μας είπε ότι του έκαναν κάποια τεστ οι γιατροί, δεν φάνηκε να έχει πειραχτεί ο χιαστός του. Όμως ο γυμναστής του μας είπε ότι κάτι έχει με τον χιαστό, δεν ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά» ήταν τα λόγια του Καλαϊτζάκη.