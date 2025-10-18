Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, μετά το τέλος του Έφες - Παναθηναϊκός 81-95 μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet και απάντησε στις ερωτήσεις της απεσταλμένης του Gazzetta στην Πόλη, Ευτυχίας Οικονομίδου και στους υπόλοιπους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet, με τον Τούρκο να απαντά στις ερωτήσεις της απεσταλμένης του Gazzetta στην Πόλη, Ευτυχία Οικονομίδου και στους υπόλοιπους εκπροσώπους του Τύπου.

Μεταξύ άλλων ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μίλησε για το Έφες - Παναθηναϊκός 81-95, αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει η ομάδα μπροστά της και τις συμβουλές που του δίνει ο Κέντρικ Ναν ενώ απέφυγε να σχολιάσει κάτι για τη διαιτησία καθώς όπως ανέφερε γελώντας: «Ο φίλος μου ο Γκραντ πήρε πρόστιμο».

Φυσικά δεν παρέλειψε να στείλει και το δικό του μήνυμα στον νέο σχολιαστή του Gazz Floor by Novibet, τον Ιωάννη Παπαπέτρου!