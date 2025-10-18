Παναθηναϊκός, Γιούρτσεβεν: «Δε μιλώ για διαιτησία, ο Γκραντ δέχθηκε πρόστιμο όταν το έκανε»| Gazz Floor by Novibet
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μίλησε στην κάμερα του Gazz Floor by Novibet, με τον Τούρκο να απαντά στις ερωτήσεις της απεσταλμένης του Gazzetta στην Πόλη, Ευτυχία Οικονομίδου και στους υπόλοιπους εκπροσώπους του Τύπου.
Μεταξύ άλλων ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μίλησε για το Έφες - Παναθηναϊκός 81-95, αναφέρθηκε στο δύσκολο πρόγραμμα που έχει η ομάδα μπροστά της και τις συμβουλές που του δίνει ο Κέντρικ Ναν ενώ απέφυγε να σχολιάσει κάτι για τη διαιτησία καθώς όπως ανέφερε γελώντας: «Ο φίλος μου ο Γκραντ πήρε πρόστιμο».
Φυσικά δεν παρέλειψε να στείλει και το δικό του μήνυμα στον νέο σχολιαστή του Gazz Floor by Novibet, τον Ιωάννη Παπαπέτρου!
Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν:
