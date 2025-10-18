Καλαϊτζάκης και Παπαπέτρου έδωσαν ραντεβού για καφέ στο Gazz Floor by Novibet

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Ιωάννης Παπαπέτρου είπαν τα... δικά τους στον αέρα του Gazz Floor by Novibet του Gazzetta!

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πήρε το... μικρόφωνο από την απεσταλμένη του Gazzetta στην Πόλη, Ευτυχίας Οικονομίδου, με τον διεθνή περιφερειακό να βρίσκει την ευκαιρία και να μιλήσει με τον παλιό του φίλο, τον Ιωάννη Παπαπέτρου.

Ο νέος σχολιαστής του Gazz Floor by Novibet και ο πρώην συμπαίκτης του μάλιστα το έφτασαν σε άλλο επίπεδο, κανονίζοντας στον αέρα της εκπομπής το πότε θα πιούνε καφέ!