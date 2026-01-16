Παναθηναϊκός: Τον έχουν «κάψει» τα τελευταία δεκάλεπτα

Μετά την έλευση του νέου έτους ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει… κατάρρευση στα τελευταία δεκάλεπτα με αποτέλεσμα να μετρήσει τρεις ήττες σε τέσσερα ματς.

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο ξεκίνησε το νέο έτος για τον Παναθηναϊκό. Η μία ήττα άρχισε να διαδέχεται την άλλη με αποτέλεσμα να χάσει σημαντικό έδαφος στην κατάταξη και να χρειαστεί να κάνει υπερβάσεις από εδώ και στο εξής προκειμένου να προλάβει την τετράδα και συνάμα το αβαντάζ της έδρας στα playoffs. Αρκεί φυσικά να… προλάβει και τα playoffs καθώς είχε (τουλάχιστον στα χαρτιά) ένα άκρως βατό πρόγραμμα το οποίο δεν εκμεταλλεύεται.

Μέχρι πέρυσι ένα από τα δυνατά του σημεία ήταν η επιθετικότητα που έδειχνε στην τελευταία στροφή των αγώνων. Η 4η περίοδος αποτελούσε το «βαρύ» χαρτί της ομάδας, ειδικά μέσα στο Telekom Center Athens. Ανέβαζε την επιθετικότητα, την πίεση, έβρισκε μομέντουμ και «κλείδωνε» τους αντιπάλους του. Όμως το τελευταίο 15μερο συμβαίνει το άκρως αντίθετο καθώς η τελευταία περίοδος τείνει να εξελιχθεί σε… αχίλλειος πτέρνα του.

51-79 το επιμέρους σκορ στα 4α δεκάλεπτα

Κάτι που αποδείχθηκε εκ νέου στο 4ο δεκάλεπτο του αγώνα με την Μπάγερν στο Μόναχο. Αν και έλεγχε το παιχνίδι για 30 λεπτά έχοντας σταθερά το προβάδισμα στο σκορ, μέσα σε μια περίοδο έριξε εκ νέου μια κλωτσιά και έχυσε την καρδάρα με το γάλα. Κάτι που έγινε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κάτι που έγινε και στην αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο. Τελικό αποτέλεσμα; Να ηττηθεί σε όλα αυτά τα παιχνίδι. Μόνο απέναντι στη Βίρτους κατάφερε να κρατήσει τα ηνία…

Είναι χαρακτηριστικό, λοιπόν, ότι στα τελευταία δεκάλεπτα των τριών αυτών αγώνων που γνώρισε την ήττα το επιμέρους σκορ ήταν 79-51 εις βάρος του. Δηλαδή δεχόταν κατά μέσο όρο 26.3 πόντους και σημείωνε μόλις 17! Και αυτά ήταν και τα σημεία των αγώνων τα οποία έκριναν και τον τελικό νικητή.

Συγκεκριμένα στο ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» το σκορ του 4ου δεκαλέπτου ήταν 21-16 υπέρ του Ολυμπιακού, απέναντι στην Αρμάνι δέχθηκε επιμέρους 16-26 ενώ στο Μόναχο είδε την Μπάγερν να τον εγκλωβίζει και να τρέχει ένα 27-14. Αν μη τι άλλο είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει αρκετά τους «πράσινους» ενόψει της πολύ δύσκολης συνέχειας.