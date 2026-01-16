Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον σπουδαίο Κεν Μπάρλοου στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο PAOK Sports Arena.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/1, 16:00) στο PAOK Sports Arena τον Παναθηναϊκό με το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για το 2026 να έχει ανακοινωθεί sold out.

Οι Θεσσαλονικείς μάλιστα ετοιμάζονται να υποδεχθούν μια εμβληματική μορφή της ιστορίας τους στο γήπεδο εκείνη την ημέρα, καθώς ο Κεν Μπάρλοου θα παρευρεθεί στον αγώνα έχοντας ταξιδέχει από της ΗΠΑ.

«Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (18/1, 16:00) στο PAOK Sports Arena τον Παναθηναϊκό AKTOR και στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας για το 2026, ετοιμάζεται να υποδεχθεί μια εμβληματική μορφή της ιστορίας του.

Ο Kenneth Barlow, ένας από τους καλύτερους παίκτες που αγωνίστηκαν στον ΠΑΟΚ, κατά πολλούς ο κορυφαίος ξένος παίκτης που φόρεσε τη φανέλα του Δικεφάλου, έρχεται από την Αμερική και θα παραβρεθεί στον αγώνα ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός AKTOR.

Η παρουσία του Ken Barlow στον αγώνα της Κυριακής, προσδίδει ξεχωριστό ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Πριν από την έναρξη του αγώνα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θα βραβεύσει τον Ken Barlow στο κατάμεστο PAOK Sports Arena και θα είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ με την παρουσία τους και το θερμό τους χειροκρότημα, να τιμήσουν έναν κορυφαίο αθλητή που άφησε ένα μοναδικό αποτύπωμα στη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του στην ομάδα μας».