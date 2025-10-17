Σχεδόν... άχαστος ο Γκραντ: Το βίντεο του Gazzetta με τα σουτ πριν από το Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague και το τέλος της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν (17/10, 20:30).
Πριν από το τζάμπολ, ο Τζέριαν Γκραντ αποφάσισε να βγει στο παρκέ και να κάνει τα καθιερωμένα σουτάκια, σε αρκετά από τα οποία ήταν εύστοχος ενώ ετοιμαζόταν για το παιχνίδι, όπως φαίνεται στο βίντεο του Gazzetta.
Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο βοηθός του Έργκιν Άταμαν, Τσεκ Γκιλντιρίμ, πέρασε μπροστά από την κάμερα και είπε «κυρίες και κύριοι».
☘️ Σχεδόν… Άχαστος ο Γκραντ στο ζέσταμα πριν το ματς κόντρα στην Εφές.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 17, 2025
📍 Αποστολή στην Κωνσταντινούπολη: Ευτυχία Οικονομίδου.#paobc pic.twitter.com/UVsfYQiPZU
