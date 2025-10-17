Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος στα σουτάκια που έκανε πριν από το παιχνίδι με την Αναντολού Εφές. Αποστολή στην Τουρκία: Ευτυχία Οικονομίδου.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει στην Κωνσταντινούπολη την Αναντολού Εφές, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague και το τέλος της δεύτερης «διαβολοβδομάδας» της σεζόν (17/10, 20:30).

Πριν από το τζάμπολ, ο Τζέριαν Γκραντ αποφάσισε να βγει στο παρκέ και να κάνει τα καθιερωμένα σουτάκια, σε αρκετά από τα οποία ήταν εύστοχος ενώ ετοιμαζόταν για το παιχνίδι, όπως φαίνεται στο βίντεο του Gazzetta.

Στο ίδιο βίντεο φαίνεται και ο βοηθός του Έργκιν Άταμαν, Τσεκ Γκιλντιρίμ, πέρασε μπροστά από την κάμερα και είπε «κυρίες και κύριοι».