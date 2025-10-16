Μακάμπι - Ολυμπιακός: Λόνι Γουόκερ at the... buzzer ανάμεσα από Παπανικολάου και Ντόρσεϊ
Ο Λόνι Γουόκερ «υπέγραψε» το τελευταίο καλάθι του α' ημιχρόνου και μάλιστα έχοντας να τα... βάλει με δύο αντιπάλους του.
Η Μακάμπι είχε την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, την οποία και ανέλαβε ο Αμερικανός γκαρντ.
Μπορεί οι Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσπάθησαν να του δυσκολέψουν τη ζωή αλλά ο πρώτην NBAer έστειλε την μπάλα... συστημένη στο καλάθι, ακριβώς όταν μηδενιζόταν το χρονόμετρου του α' ημιχρόνου.
Δείτε το buzzer beater
LONNIE with a halftime buzzer beater! 😤— EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2025
What a shot by @lonniewalker_4 to extend the @MaccabiTLVBC lead! #MotorolaMagicMoment @Moto | @MaccabiTLVBC pic.twitter.com/CRyF1smlyI
