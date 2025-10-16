Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρήκε ένα πολύ δύσκολο σουτ στο τέλος του ημιχρόνου, με τον Λόνι Γουόκερ να ευστοχεί ανάμεσα από δύο παίκτες του Ολυμπιακού.

Ο Λόνι Γουόκερ «υπέγραψε» το τελευταίο καλάθι του α' ημιχρόνου και μάλιστα έχοντας να τα... βάλει με δύο αντιπάλους του.

Η Μακάμπι είχε την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, την οποία και ανέλαβε ο Αμερικανός γκαρντ.

Μπορεί οι Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ να προσπάθησαν να του δυσκολέψουν τη ζωή αλλά ο πρώτην NBAer έστειλε την μπάλα... συστημένη στο καλάθι, ακριβώς όταν μηδενιζόταν το χρονόμετρου του α' ημιχρόνου.