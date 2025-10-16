Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και αναζητά την επιστροφή στις νίκες στη Euroleague.

Η Πέμπτη 16/10 ξημέρωσε και οι ομάδες της Euroleague ετοιμάζονται για το δεύτερο μισό της «διαβολοβδομάδας», με το πρόγραμμα της ημέρας να περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα παιχνίδια.

Μεταξύ αυτών και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι. Το τζάμπολ του αγώνα είναι προγραμματισμένο για τις 22:00, απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sports Prime αλλά και live η εξέλιξη του ματς από το Gazzetta.

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τις ήττες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της περασμένης αγωνιστικής από την Αναντολού Εφές και τη Μπαρτσελόνα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μιλώντας για τον αγώνα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «Πρέπει να ξεκινήσουμε να το προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα. Οι συνεργάτες μου έχουν κάνει αυτά που πρέπει να κάνουν. Θα δείξουμε ένα βίντεο το βράδυ και άλλο ένα αύριο και με αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε κόντρα σε μια επιθετικογενή ομάδα που έχει δείξει την αξία της, καλούς σκόρερ, πολύ δημιουργικά γκαρντ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Όταν παίζεις στο Βελιγράδι ακόμα και χωρίς κόσμο οι συνθήκες είναι λίγο ιδιαίτερες. Ελπίζουμε ότι θα είμαστε πιο συνεπείς σε αυτά που πρέπει να κάνουμε». Παράλληλα, μιλώντας για τον Φουρνιέ και τον Γουόκαπ ανέφερε: «Θα παίξει και ο Φουρνιέ και ο Γουόκαπ με Πανιώνιο. Έκαναν καλή ατομική σήμερα το πρωί. Δεν θα είναι στο αυριανό παιχνίδι σίγουρα. Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν γιατί έχουν επιβαρυνθεί οι άλλοι παίκτες που έπαιζαν πολύ».

Από την πλευρά του ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, σημείωσε: «Ειλικρινά, το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι το επόμενο παιχνίδι. Είναι καλό να έχεις λιγότερες από 42 ώρες μετά από μια ήττα για να μην την υπεραναλύεις και να έχεις την ευκαιρία να αντιδράσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Έχασαν κι εκείνοι, οπότε θα είναι πεινασμένοι για τη νίκη, κι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και καλύτεροι από το προηγούμενο ματς. Είναι καλό να υπάρχει τόσο γρήγορη επόμενη αναμέτρηση, ειδικά μετά από τέτοιες ήττες».

Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Πέμπτη 16/10

Ντουμπάι BC - Μπαρτσελόνα 19:00

Ζάλγκιρις Κάουνας - Αρμάνι Μιλάνο 20:00

Φενέρμπαχτσε - Μπάγερν Μονάχου 20:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 22:00

Παρασκευή 17/10

Ερυθρός Αστέρας - Ρεάλ Μαδρίτης 20:00

Μονακό - Βαλένθια 20:30

Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός 20:30

Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια 21:00

Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:45

Μπασκόνια - Παρτίζαν 21:45

Η βαθμολογία