Ντόρσεϊ: «Να είμαι κι εγώ καλύτερος, ο Παπανικολάου είναι ένας θρύλος»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο δύσκολο πρόγραμμα της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Σερβία εκεί όπου στο Βελιγράδι θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Euroleague, την Πέμπτη (16/10, 22:00), θέλοντας να κλείσει με νίκη μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, τη δεύτερη συγκεκριμένα.

Μιλώντας από το αεροδρόμιο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στο βαρύ πρόγραμμα αλλά και στο γεγονός ότι ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 400 συμμετοχές στο κορυφαίο ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Ειλικρινά, το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι το επόμενο παιχνίδι. Είναι καλό να έχεις λιγότερες από 42 ώρες μετά από μια ήττα για να μην την υπεραναλύεις και να έχεις την ευκαιρία να αντιδράσεις. Έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με τη Μακάμπι. Έχασαν κι εκείνοι, οπότε θα είναι πεινασμένοι για τη νίκη, κι εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι και καλύτεροι από το προηγούμενο ματς. Είναι καλό να υπάρχει τόσο γρήγορη επόμενη αναμέτρηση, ειδικά μετά από τέτοιες ήττες».

Για τη σωματική και ψυχολογική αποφόρτιση: «Απλώς ύπνος και ξεκούραση όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά, ειλικρινά, το σώμα μου είναι φτιαγμένο για αυτό. Είμαι συνηθισμένος σε τέτοιους ρυθμούς και, με έναν τρόπο, μου αρέσει γιατί κρατάς το ρυθμό και τη ροή του παιχνιδιού. Πρέπει να παλέψεις μέσα από την κόπωση, αυτή είναι η ζωή μας, αυτό κάνουμε από μικρά παιδιά. Πρέπει απλώς να προσαρμόζεσαι, στο πρόγραμμα και σε ό,τι προκύπτει».

Για την ένταση του ευρωπαϊκού προγράμματος: «Προσωπικά, ναι, προτιμώ να παίζω παρά να προπονούμαι. Μου αρέσει να έχουμε τρία παιχνίδια τη βδομάδα. Ειλικρινά, θεωρώ πως η σεζόν θα έπρεπε να τελειώνει πιο γρήγορα. Συνήθως τελειώνουμε αρχές Ιουνίου, αλλά θα έπρεπε νωρίτερα, για να μπορείς να ξεκουράσεις πραγματικά το σώμα σου το καλοκαίρι».

Για το τι πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός απέναντι στη Μακάμπι: «Πρέπει να συνδέσουμε τα δύο ημίχρονα. Εγώ και οι συμπαίκτες μου πρέπει να παίζουμε με συνέπεια σε όλο το παιχνίδι. Ξεκινάμε καλά, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορούμε να το διατηρήσουμε. Πρέπει να δούμε βίντεο, να καταλάβουμε τι πρέπει να διορθώσουμε για τον αγώνα με τη Μακάμπι, και να τελειώνουμε τα παιχνίδια καλύτερα. Να είμαι κι εγώ καλύτερος στο επόμενο παιχνίδι».

Για τον αρχηγό Κώστα Παπανικολάου και τις 400 συμμετοχές του στην EuroLeague: «Του εύχομαι υγεία, (γέλια) καθώς μεγαλώνει. Είναι ένας θρύλος για τον οργανισμό και πολύ σημαντικός για μένα από την πρώτη στιγμή που ήρθα στον Ολυμπιακό. Απόλυτος σεβασμός σε έναν παίκτη που έχει θυσιάσει το σώμα του και έχει δώσει τόσα για αυτή την ομάδα».