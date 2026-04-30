Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (30/4) εκτός έδρας μάχης του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.

Με στόχο μια ακόμη καλή εμφάνιση και φυσικά γιατί όχι ένα δεύτερο break, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται -και- απόψε (30/4) από τη Βαλένθια στην Ισπανία, για το Game 2 της σειράς των Playoffs της Euroleague.

Οι «πράσινοι» με μια πολύ πειστική εμφάνιση κατόρθωσαν να «σπάσουν» την έδρα της ομάδας του Πέδρο Μαρτίνεθ με 67-68 και πλέον γνωρίζουν πως θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το εισιτήριο του Final 4 που θα γίνει στην έδρα τους, αφού στο χειρότερο σενάριο θα έχουν τα επόμενα δυο παιχνίδια στο Telekom Center Athens.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.