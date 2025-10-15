Ο Μάσα... έχασε το παπούτσι του αφού μπερδεύτηκε στα πόδια του Γκραντ!

Ο Μποντιάν Μάσα επέστρεφε στην άμυνα της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ και... έχασε το παπούτσι του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της regular season και ένα απρόοπτο συνέβη στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Μποντιάν Μάσα επέστρεφε στην άμυνα της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ με αποτέλεσμα να χάσει το παπούτσι του!

Ο Έντουιν Τζάκσον σήκωσε το... εύρημα και το έδωσε στον συμπαίκτη του για να συνεχιστεί ο αγώνας.