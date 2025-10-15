Παναθηναϊκός-Βιλερμπάν: Ο Μάσα... έχασε το παπούτσι του αφού μπερδεύτηκε στα πόδια του Γκραντ!
Ο Μποντιάν Μάσα επέστρεφε στην άμυνα της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ και... έχασε το παπούτσι του.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βιλερμπάν για την 4η αγωνιστική της regular season και ένα απρόοπτο συνέβη στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου.
Συγκεκριμένα, ο Μποντιάν Μάσα επέστρεφε στην άμυνα της Βιλερμπάν όταν μπερδεύτηκε στα πόδια του Τζέριαν Γκραντ με αποτέλεσμα να χάσει το παπούτσι του!
Ο Έντουιν Τζάκσον σήκωσε το... εύρημα και το έδωσε στον συμπαίκτη του για να συνεχιστεί ο αγώνας.
