Χάκετ: «Ο Σπανούλης ήταν περίπου προπονητής και ως παίκτης - Σήμερα δεν μπορώ να του ευχηθώ καλή τύχη»
Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τη Μονακό στην 4η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ντάνιελ Χάκετ να μιλάει για αυτήν την αναμέτρηση απέναντι στον Βασίλη Σπανούλη.
Ο Ιταλός υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό και του ευχήθηκε καλή τύχη, αλλά όχι για το παιχνίδι που βρίσκει απέναντί του τη Βίρτους.
Τα λόγια του Χάκετ για Σπανούλη
«Κοουτσάρει πολύ καλά, αυτό το έχω μάθει. Ακόμα και ως παίκτης ήταν τρομερός ηγέτης. Ήταν σαν προπονητής στο παρκέ, οπότε ΄το κάνει και τώρα. Του εύχομαι καλή τύχη για τα επόμενα παιχνίδια, όχι σήμερα».
Daniel Hackett giving Coach Spanoulis his flowers ahead of the clash between @VirtusBo & @ASMonaco_Basket 🌹👏— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2025
"I wish him good luck for the next games, not tonight!" 😂 pic.twitter.com/IQwrRa8btG
