Χάκετ: «Ο Σπανούλης ήταν περίπου προπονητής και ως παίκτης - Σήμερα δεν μπορώ να του ευχηθώ καλή τύχη»

Ο Ντάνιελ Χάκετ ευχήθηκε στον Βασίλη Σπανούλη τα καλύτερα στη σεζόν με τη Μονακό, βγάζοντας έξω από την εξίσωση το αποψινό παιχνίδι με τη Βίρτους.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τη Μονακό στην 4η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Ντάνιελ Χάκετ να μιλάει για αυτήν την αναμέτρηση απέναντι στον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Ιταλός υπήρξε συμπαίκτης με τον Σπανούλη στον Ολυμπιακό και του ευχήθηκε καλή τύχη, αλλά όχι για το παιχνίδι που βρίσκει απέναντί του τη Βίρτους.

Τα λόγια του Χάκετ για Σπανούλη

«Κοουτσάρει πολύ καλά, αυτό το έχω μάθει. Ακόμα και ως παίκτης ήταν τρομερός ηγέτης. Ήταν σαν προπονητής στο παρκέ, οπότε ΄το κάνει και τώρα. Του εύχομαι καλή τύχη για τα επόμενα παιχνίδια, όχι σήμερα».