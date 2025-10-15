Μία όμορφη έκπληξη περίμενε τον Σορτς και τον Χολμς, με τον Παναθηναϊκό να τους κάνει έκπληξη για τα γενέθλιά τους!

Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ρισόν Χολμς έχουν σήμερα, Τετάρτη 15/10, τα γενέθλιά τους και ο Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να τους κάνει μία όμορφη έκπληξη σε αυτή την τόσο ξεχωριστή για τους ίδιους ημέρα.

Ενώ η ομάδα βρισκόταν όλη μαζί, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague όπου το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν, δύο άνθρωποι της ομάδας τους πήγαν τούρτες.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους άρχισαν να τους τραγουδούν ενώ οι ίδιοι άκουγαν υπομονετικά τις ευχές των άλλων παικτών του Παναθηναϊκού.