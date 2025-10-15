Παναθηναϊκός: Έκπληξη με δύο τούρτες για τα γενέθλια του Σορτς και του Χολμς (vid)
Ο Τι Τζέι Σορτς και ο Ρισόν Χολμς έχουν σήμερα, Τετάρτη 15/10, τα γενέθλιά τους και ο Παναθηναϊκός AKTOR αποφάσισε να τους κάνει μία όμορφη έκπληξη σε αυτή την τόσο ξεχωριστή για τους ίδιους ημέρα.
Ενώ η ομάδα βρισκόταν όλη μαζί, λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague όπου το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν, δύο άνθρωποι της ομάδας τους πήγαν τούρτες.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι υπόλοιποι συμπαίκτες τους άρχισαν να τους τραγουδούν ενώ οι ίδιοι άκουγαν υπομονετικά τις ευχές των άλλων παικτών του Παναθηναϊκού.
Happy birthday @TjShorts5 & @Rich_Holmes22 ☘️🎂 #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/YIzQeCITxM— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 15, 2025
