Γιασικεβίτσιους προς φιλάθλους Φενέρ: «Σταματήστε να φωνάζετε "Euroleague Mafia", πέρυσι κανείς σας δεν το έλεγε»

Ο Σάρας Γιασικεβίτσιους, μετά την ήττα από τη Ντουμπάι BC με 93-69, μίλησε μεταξύ άλλων για τα συνθήματα κατά της διαιτησίας που φώναζαν οι φίλαθλοι της Φενέρμπαχτσε.

Η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να φανεί έστω... ανταγωνιστική κόντρα στη Ντουμπάι BC και υπέστη μία βαριά ήττα με 93-69, κάτι το οποίο φυσικά προκάλεσε την έντονη δυσαρέσκεια των φιλάθλων της.

Οι ίδιοι μάλιστα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης άρχισαν να φωνάζουν μεταξύ άλλων συνθήματα για τη διαιτησία, με τον προπονητή της τούρκικης ομάδας, Σάρας Γιασικεβίτσιους, να απολογείται για την εμφάνιση και να ζητάει από τους φιλάθλους να μη φωνάζουν τέτοια συνθήματα.

«Θέλω να συγχαρώ τη Ντουμπάι BC και τον κόουτς Γκόλεματς για τη νίκη τους. Θέλω επίσης να ζητήσω συγγνώμη από τους φιλάθλους μας -αυτή δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να δείχνουμε ως Φενέρμπαχτσε. Μια τέτοια εμφάνιση εντός έδρας είναι απαράδεκτη. Επαναλαμβάνομαι, αλλά δυσκολευόμαστε να βρούμε λύσεις στην επίθεση και η ψυχολογία μας δεν είναι εκεί που πρέπει. Το μόνο θετικό είναι ότι έχουμε άλλο παιχνίδι σε 48 ώρες για να αντιδράσουμε».

Για τα προβλήματα στην αρχή των δεκαλέπτων: «Δεν ξέρω αν το θυμάστε, αλλά αυτό ήταν πρόβλημα και με τον προηγούμενο προπονητή. Όταν συμβαίνει αυτό, κοιτάς τα στατιστικά για να καταλάβεις τι φταίει. Έχουν περάσει σχεδόν δύο χρόνια και ακόμα δεν έχουμε βρει σαφή λύση. Πέρυσι ήμασταν από τις χειρότερες ομάδες στο πρώτο δεκάλεπτο. Το γνωρίζουμε, το συζητάμε με τους παίκτες, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα».

Για τη διαιτησία: «Μετά από ένα τέτοιο παιχνίδι, το να μιλήσουμε για τους διαιτητές απλώς μας εκθέτει. Ο Γουέιντ είναι συναισθηματικός παίκτης, το γνωρίζουμε, αλλά έχει κάνει μεγάλη πρόοδο στον έλεγχο των συναισθημάτων του. Σήμερα δεν ήταν η καλύτερή του εμφάνιση, αλλά δεν ανησυχώ για τον συναισθηματικό του έλεγχο».

Θέλω να ζητήσω κάτι από τους φιλάθλους μας: Παρακαλώ σταματήστε να φωνάζετε ''Euroleague Mafia'' κατά τη διάρκεια των αγώνων. Δεν είναι σωστό, ειδικά από τη στιγμή που είμαστε οι πρωταθλητές της Euroleague. Όταν παίζαμε καλά και κατακτήσαμε το τρόπαιο πέρυσι, κανείς δεν φώναζε ''μαφία''. Δεν θα σχολιάσω τη διαιτησία σήμερα, γιατί ο αντίπαλος απλώς μας ξεπέρασε».