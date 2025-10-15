Τα highlights της ήττας του Ολυμπιακού από την Αναντολού Εφές

Δείτε σε βίντεο τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αναντολού Εφές, με την ομάδα της Κωνσταντινούπολης να φεύγει με το διπλό από το Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός λύγισε από την κούραση και τις απουσίες απέναντι στην Εφές, με τον Κορντινιέ να βρίσκει μεγάλα σουτ στο φινάλε και τους φιλοξενούμενους να φεύγουν νικητές από το Φάληρο με 78-82.

Ο Αϊζάια Κορντινιέ με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, υπέγραψε τη νίκη των Τούρκων στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική της EuroLeague.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης

