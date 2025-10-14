Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την εικόνα του Σάσα Βεζένκοβ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην ήττα του Ολυμπιακού απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός πάλεψε να κάνει το 3-1 στη EuroLeague, αλλά η Εφές, βρήκε τον ήρωα στο φινάλε στο πρόσωπο του Αϊζάια Κορντινιέ.

Με πέντε σερί πόντους στο τελευταίο 1,5 λεπτό, υπέγραψε τη νίκη των Τούρκων με 82-72 στο ΣΕΦ, για την 4η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του στάθηκε στην εικόνα του Σάσα Βεζένκοβ και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά

«Απόψε χάσαμε πολλές φορές την μπάλα. Κάποιοι από τους βασικούς μας παίκτες, όπως ο Βεζένκοβ και ο Ντόρσεϊ, που έπαιξαν πολύ στο προηγούμενο παιχνίδι, έδειχναν πολύ κουρασμένοι και όσες αποφάσεις πήραν δεν ήταν αρκετά αποτελεσματικές.

Στο τέλος το ματς κρίθηκε στη μία κατοχή. Το σουτ του Ντόρσεϊ ήταν πολύ σημαντικό. Το έχασε και εν τέλει ηττηθήκαμε».