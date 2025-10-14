«Τη βολή ρε μ@@@»: Ο Βεζένκοφ ξέσπασε με την αστοχία!

Ο Σάσα Βεζένκοβ ξέσπασε για την αστοχία του, έπειτα από μία χαμένη βολή απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της regular season, διεκδικώντας την τρίτη του νίκη στην κανονική περίοδο. Εξάλλου, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης έδωσε το παρών στο γήπεδο και αποκάλυψε στο Gazzetta ποιος ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών θα ταίριαζε στο μπάσκετ του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στα μέσα της δεύτερης περιόδου, η Αναντολού Εφές προηγήθηκε με διψήφια διαφορά πόντων (31-41, 14') ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ ξέσπασε για την αστοχία του, έπειτα από μία χαμένη βολή. Ο Βούλγαρος φόργουορντ κέρδισε φάουλ από τον Κορντινιέ και πήγε στη γραμμή των βολών, όπου ευστόχησε στην πρώτη, αλλά έχασε τη δεύτερη, με την κάμερα να καταγράφει τον Βεζένκοβ να ξεσπά: «Τη βολή ρε μ@@@!

