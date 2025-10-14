Άταμαν για Ναν: «Ελπίζουμε να μην έχει κάποιο πόνο αύριο το πρωί»
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague, όπου θα φιλοξενήσει στο Telekom Center Athens τη Βιλερμπάν, το βράδυ της Τετάρτης (15/10, 21:15), θέλοντας να αρχίσει με θετικό τρόπο τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Ο προπονητής του «τριφυλλιού», Έργκιν Άταμαν, στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα, αναφέρθηκε στον Κέντρικ Ναν και υπογράμμισε ότι αν όλα πάνε καλά, τότε ο γκαρντ των «πρασίνων» θα επιστρέψει στη δράση, μετά την απουσία του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Stoiximan GBL.
Πιο συγκεκριμένα, για το αν θα παίξει ο Κέντρικ Ναν είπε: «Ναι, νιώθει καλά σήμερα οπότε και συμμετείχε στην προπόνηση. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχει κάποιον πόνο στο γόνατό του αύριο το πρωί. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα είναι στην αποστολή».
Ο Ναν δείχνει έτοιμος για την αυριανή αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν, καθώς τα…στάζει από το κέντρο!!!#paobc pic.twitter.com/DTrVjxzPcn— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 14, 2025
