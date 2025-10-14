Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (14/10) αναμετρήσεων της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (14/10) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές στην 4η αγωνιστική της Euroleague, τζάμπολ στις 21:15 και απευθείας μετάδοση από το Νova Sports 4.

Νωρίτερα, στις 20:00, η Μακάμπι Τελ Αβίβ τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 6) και στις 20:45 ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι BC (Nova Sports 2).

Στις 21:00, ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις (Nova Sports 3) και στις 21:30, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports start).

Oι μεταδόσεις της ημέρας