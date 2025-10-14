Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της Euroleague
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα (14/10) στο ΣΕΦ την Αναντολού Εφές στην 4η αγωνιστική της Euroleague, τζάμπολ στις 21:15 και απευθείας μετάδοση από το Νova Sports 4.
Νωρίτερα, στις 20:00, η Μακάμπι Τελ Αβίβ τίθεται αντιμέτωπη με την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 6) και στις 20:45 ακολουθεί το Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι BC (Nova Sports 2).
Στις 21:00, ο Ερυθρός Αστέρας φιλοξενεί τη Ζαλγκίρις (Nova Sports 3) και στις 21:30, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (Nova Sports start).
Oι μεταδόσεις της ημέρας
- Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπαρτσελόνα (20:00, Nova Sports 6)
- Φενέρμπαχτσε-Ντουμπάι BC (20:45, Nova Sports 2)
- Ερυθρός Αστέρας-Ζαλγκίρις (21:00, Nova Sports 3)
- Oλυμπιακός-Αναντολού Εφές (21:15, Nova Sports 4)
- Mπάγερν-Αρμάνι Μιλάνο (21:30, Nova Sports start)
