Ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ πήρε θέση για τα stories του Εργκίν Άταμαν αναφορικά με τα φάουλ που ζήτησε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο φόργουορντ της Μονακό είδε να κυκλοφορούν στα social media τα stories του Εργκίν Άταμαν και έσπευσε να πάρει το μέρος του Τούρκου τεχνικού.

Συγκεκριμένα έκανε report την μία φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο Άταμαν αναφορικά με φάουλ πάνω στο Κώστα Σλούκα, γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό είναι τρελό. Δεν δόθηκε αυτό το φάουλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπλόσομγκεϊμ θέλοντας να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του.

lol this is wild … https://t.co/wt7q0Mjq3k — Jaron Blossomgame (@JaronBgame) October 13, 2025