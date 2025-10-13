Μπλόσομγκεϊμ για διαμαρτυρίες του Αταμαν: «Τρελό που δεν δόθηκε το φάουλ στον Σλούκα»
Ο φόργουορντ της Μονακό είδε να κυκλοφορούν στα social media τα stories του Εργκίν Άταμαν και έσπευσε να πάρει το μέρος του Τούρκου τεχνικού.
Συγκεκριμένα έκανε report την μία φάση για την οποία διαμαρτυρήθηκε ο Άταμαν αναφορικά με φάουλ πάνω στο Κώστα Σλούκα, γράφοντας χαρακτηριστικά:
«Αυτό είναι τρελό. Δεν δόθηκε αυτό το φάουλ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπλόσομγκεϊμ θέλοντας να εκφράσει την σύμφωνη γνώμη του.
lol this is wild … https://t.co/wt7q0Mjq3k— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) October 13, 2025
No I mean the no foul is crazy 😂— Jaron Blossomgame (@JaronBgame) October 13, 2025
