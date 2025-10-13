Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, Οργή Αταμάν: «Ελληνορωμαϊκή πάλη σε γήπεδο μπάσκετ!»
Ο Εργκίν Άταμαν δεν άφησε τίποτα ασχολίαστο μετά το ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, βλέποντας ξανά κάποιες φάσεις με πρωταγωνιστές τον Σλούκα και τον Βεζένκοβ, αντέδρασε έντονα μέσω Instagram για τις αποφάσεις της διαιτησίας.
Ο Τούρκος τεχνικός ανέβασε βίντεο με τις επίμαχες φάσεις, εκφράζοντας ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις των διαιτητών σε καθοριστικά σημεία του αγώνα. Στο πρώτο βίντεο, δείχνει τον Κώστα Σλούκα να δέχεται φάουλ, σύμφωνα με τον Τούρκο τεχνικό, με τη φάση καταλήγει σε βολές για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Ακόμη πιο καυστικός ήταν στη φάση με τον Βεζένκοβ και τον Σορτς, την οποία χαρακτήρισε ειρωνικά «ελληνορωμαϊκή πάλη» και «νέο άθλημα που εφευρέθηκε στο μπάσκετ». Παράλληλα, αναρωτήθηκε δημόσια πώς γίνεται να μη δοθεί φάουλ στη φάση του Σλούκα.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86: Το ντέρμπι των μεγάλων απουσιών... βάφτηκε ερυθρόλευκο
Αναλυτικά
«Το τραγικό μέρος του βίντεο είναι ότι το φάουλ δόθηκε στον Σλούκα και ο αντίπαλος πήγε στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Και ναι, δεν είναι αστείο.
Γίναμε μάρτυρες της εφεύρεσης ενός νέου αθλήματος: της ελληνορωμαϊκής πάλης σε γήπεδο μπάσκετ. Μία πρωτιά στην παγκόσμια ιστορία».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.