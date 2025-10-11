Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής στην Euroleague για 15η φορά στην καριέρα του και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από τους δύο πρωτοπόρους της σχετικής λίστας, Σέιν Λάρκιν και Νάντο Ντε Κολό.

Ο Σάσα Βεζένκοβ απέναντι στο Ντουμπάι ήταν απλά απολαυστικός.

Ο σταρ των Ερυθρόλευκων τελείωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 9/14 εντός παιδιάς (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 4/6 βολές, 11 ριμπάουντ (9 αμυντικά, 2 επιθετικά), 1 ασίστ και 1 τάπα σε 23:31 στο παρκέ, συγκεντρώνοντας έτσι 34 βαθμούς στο PIR.

Αυτό το νούμερο χάρισε στον Σάσα Βεζένκοβ και το βραβείο του MVP της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague, νούμερο που μόλις δύο παίκτες ακόμη έχουν φτάσει στην ιστορία της λίγκας.

Πρόκειται για τους Σέιν Λάρκιν και Νάντο Ντε Κολό, με τον Αμερικανό της Έφες να έχει πάρει το βραβείο 19 φορές και τον Γάλλο της Βιλερμπάν 16.

Πλέον ο Σάσα Βεζένκοβ βρίσκεται στο… κυνήγι αυτών των δύο, επίτευγμα που άμα καταφέρει, θα του χαρίσει μια ιστορική πρωτιά στην ιστορία της EuroLeague.