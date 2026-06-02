Μούρθια - Μπαρτσελόνα 68-91: Μπριθουέλα «on fire» με 16 από τους 18 πόντους σε ένα δεκάλεπτο για το 0-1
Παρά την απογοητευτική πορεία της Μπαρτσελόνα στη regular season τόσο της ACB όσο και της EuroLeague, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ κατάφερε να σπάσει την έδρα της Μούρθια στο Game 1 των Playoffs επικρατώντας με 68-91 για το 0-1 στη σειρά.
Ειδική μνεία αξίζει ο εκπληκτικός Ντάριο Μπριθουέλα που με το... ξέσπασμά του στη δεύτερη περίοδο έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους Καταλανούς οι οποίοι δεν κοίταξαν ξανά πίσω τους. Ο ίδιος ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ ευστοχώντας σε 4/8 τρίποντα.
Μάλιστα, στο καθοριστικό αυτό δεύτερο δεκάλεπτο σημείωσε τους 16 από τους 18 πόντους συνολικά με 4/6 τρίποντα. Διψήφιοι επίσης ήταν οι Κλάιμπερν (12 π., 4 ρ.), Φαλ (10 π., 3 ρ.), Μάρκος (10 π., 5 ρ.) και Βέσελι (10 π., 4 ρ., 2 α.).
Τα δεκάλεπτα: 14-16, 30-46, 52-66, 68-91
🐍 La 'mamba vasca' 𝒐𝒏 𝒇𝒊𝒓𝒆— Liga Endesa (@ACBCOM) June 2, 2026
DARÍO BRIZUELA ha sumado 16 puntos en el segundo cuarto y establece su récord de anotación en el #PlayoffLigaEndesa 🔥@basquemamba 🧨
📺 @DAZN_ES | @FCBbasket pic.twitter.com/7zEjxXG02i
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