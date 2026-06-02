Ο Ντάριο Μπριθουέλα δίνοντας τη δική του... παράσταση βοήθησε την Μπαρτσελόνα να κάνει το break στην έδρα της Μούρθια επικρατώντας με 68-91 στο πρώτο παιχνίδι των Playoffs.

Παρά την απογοητευτική πορεία της Μπαρτσελόνα στη regular season τόσο της ACB όσο και της EuroLeague, η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ κατάφερε να σπάσει την έδρα της Μούρθια στο Game 1 των Playoffs επικρατώντας με 68-91 για το 0-1 στη σειρά.

Ειδική μνεία αξίζει ο εκπληκτικός Ντάριο Μπριθουέλα που με το... ξέσπασμά του στη δεύτερη περίοδο έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους Καταλανούς οι οποίοι δεν κοίταξαν ξανά πίσω τους. Ο ίδιος ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 1 ριμπάουντ και 5 ασίστ ευστοχώντας σε 4/8 τρίποντα.

Μάλιστα, στο καθοριστικό αυτό δεύτερο δεκάλεπτο σημείωσε τους 16 από τους 18 πόντους συνολικά με 4/6 τρίποντα. Διψήφιοι επίσης ήταν οι Κλάιμπερν (12 π., 4 ρ.), Φαλ (10 π., 3 ρ.), Μάρκος (10 π., 5 ρ.) και Βέσελι (10 π., 4 ρ., 2 α.).

Τα δεκάλεπτα: 14-16, 30-46, 52-66, 68-91