Ο Σάσα Βεζένκοβ ξεπέρασε τους 3.000 πόντους στη EuroLeague!

Ολυμπιακός: Ο Σάσα Βεζένκοβ έφτασε τους 3.000 πόντους στη EuroLeague!
Ο Σάσα Βεζένκοβ παρατάχθηκε απέναντι στην Ντουμπάι BC έχοντας σημειώσει 2.988 πόντους σε 268 συμμετοχές στη EuroLeague με την Μπαρτσελόνα και τον Ολυμπιακό.
Ο Βούλγαρος φόργουορντ ευστόχησε σε τρίποντο για το 46-31 του Ολυμπιακού στο 20:24, φτάνοντας τους 12 πόντους στο ματς και τους 3.000 στην καριέρα του στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Λίγο αργότερα, ξεπέρασε το φράγμα των 3.000 πόντων, σκοράροντας για το 50-34 των «ερυθρόλευκων». Εξάλλου, πρώτος σκόρερ της EuroLeague είναι ο Μάικ Τζέιμς με 5.332 πόντους.
