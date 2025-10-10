Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την παρουσίασή του από τα μεγάφωνα του ΣΕΦ.

Τα όσα συνέβησαν με τον Σέρβο φόργουορντ/σέντερ το προηγούμενο διάστημα δεν... ξεχάστηκαν από τους φίλους του Ολυμπιακού.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο ΣΕΦ, η «ερυθρόλευκη» κερκίδα τον αποδοκίμασε έντονα, με τον ίδιο να αποτελεί από το ξεκίνημα της σεζόν παίκτη της Ντουμπάι BC.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Ερυθρό Αστέρα κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής χρονιάς αλλά το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός τον παραχώρησε στην ομάδα της Ντουμπάι λαμβάνοντας ένα εκατομμύριο ευρώ.

Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta και μεταξύ άλλων δεν έκλεισε την πόρτα της επιστροφής του στον Ολυμπιακό.