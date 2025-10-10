Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC: Αποδοκιμάστηκε ο Πετρούσεφ στην παρουσίασή του
Τα όσα συνέβησαν με τον Σέρβο φόργουορντ/σέντερ το προηγούμενο διάστημα δεν... ξεχάστηκαν από τους φίλους του Ολυμπιακού.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του στο ΣΕΦ, η «ερυθρόλευκη» κερκίδα τον αποδοκίμασε έντονα, με τον ίδιο να αποτελεί από το ξεκίνημα της σεζόν παίκτη της Ντουμπάι BC.
Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αγωνιζόταν με τη μορφή δανεισμού στον Ερυθρό Αστέρα κατά τη διάρκεια της περσινής αγωνιστικής χρονιάς αλλά το περασμένο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός τον παραχώρησε στην ομάδα της Ντουμπάι λαμβάνοντας ένα εκατομμύριο ευρώ.
Ο ίδιος παραχώρησε συνέντευξη στο Gazzetta και μεταξύ άλλων δεν έκλεισε την πόρτα της επιστροφής του στον Ολυμπιακό.
🤬 Γιούχα από τους φίλους του Ολυμπιακού στην παρουσίαση του Φίλιπ Πετρούσεφ!#OlympiacosBC pic.twitter.com/tZ6c2ZeMAv— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 10, 2025
