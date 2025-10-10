Ολυμπιακός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Μετά την πρώτη του εντός έδρας αναμέτρηση στην EuroLeague, απέναντι στην Ντουμπάι BC, ο Ολυμπιακός παραμένει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Η 4η αγωνιστική τον βρίσκει να υποδέχεται την Εφές Αναντολού, στη δεύτερη διπλή αγωνιστική της σεζόν. Φυσικά προηγείται το εγχώριο ντέρμπι, απέναντι στον Παναθηναϊκό την προσεχή Κυριακή (12/10 - 19:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Το παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής απέναντι στην Εφές, είναι προγραμματισμένο την Τρίτη, στις 14 Οκτωβρίου και ώρα 21:15. Ενώ μετά ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Πέμπτη (16/10 - 22:00).
