Δείτε τους απόντες και τους αμφίβολους για τα ματς της Παρασκευής στη Euroleague.

Η δράση συνεχίζεται στη Euroleague, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερα ματς. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, ενώ υπάρχει και ο ισπανικός εμφύλιος Μπαρτσελόνα-Βαλένθια.

Αναλυτικά οι απόντες και οι αμφίβολοι της βραδιάς

20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας

Φενέρ (Εκτός οι Μπέικοτ, Μπάνγκο, Γουίλμπεκιν, Ζάγκαρς, Μπόστον) - Ερυθρός Αστέρας (Μπολομπόι, Ντόμπριτς, Γκρέιαμ, Κάνααν, Πλάβσιτς, Ριβέρο - Αμφίβολος ο Μοτιεγιούνας)

21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC

Ολυμπιακός (Εκτός οι Έβανς, Φαλ, Γουόκα και ΜακΚίσικ, αμφίβολοι οι Φουρνιέ και Χολ) - Ντουμπάι BC (Eκτός οι Αβράμοβιτς, Τζάιτε και Μούσα, αμφίβολοι οι Μέισον και Σανλί)

21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια

Μπαρτσελόνα ( Εκτός οι Νούνιεζ και Λαπροβίτολα) - Βαλένθια (Εκτός οι Αροστέγκι, Μοντέρο, Σίμα, αμφίβολος ο Ντε Λαρέα)

21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις

Mπάγερν (Εκτός οι Γιοκουμπάιτις, Χάρις, Φόιγκτμαν, αμφίβολος ο Γκέιμπριελ) - Ζάλγκιρις (Εκτός ο Γκεντράιτις)