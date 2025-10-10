Euroleague: Οι αμφίβολοι και οι απόντες των ματς της Παρασκευής
Η δράση συνεχίζεται στη Euroleague, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερα ματς. Ξεχωρίζει η αναμέτρηση στο ΣΕΦ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι, ενώ υπάρχει και ο ισπανικός εμφύλιος Μπαρτσελόνα-Βαλένθια.
Αναλυτικά οι απόντες και οι αμφίβολοι της βραδιάς
20:45 Φενέρμπαχτσε-Ερυθρός Αστέρας
Φενέρ (Εκτός οι Μπέικοτ, Μπάνγκο, Γουίλμπεκιν, Ζάγκαρς, Μπόστον) - Ερυθρός Αστέρας (Μπολομπόι, Ντόμπριτς, Γκρέιαμ, Κάνααν, Πλάβσιτς, Ριβέρο - Αμφίβολος ο Μοτιεγιούνας)
21:15 Ολυμπιακός-Ντουμπάι BC
Ολυμπιακός (Εκτός οι Έβανς, Φαλ, Γουόκα και ΜακΚίσικ, αμφίβολοι οι Φουρνιέ και Χολ) - Ντουμπάι BC (Eκτός οι Αβράμοβιτς, Τζάιτε και Μούσα, αμφίβολοι οι Μέισον και Σανλί)
21:30 Μπαρτσελόνα-Βαλένθια
Μπαρτσελόνα ( Εκτός οι Νούνιεζ και Λαπροβίτολα) - Βαλένθια (Εκτός οι Αροστέγκι, Μοντέρο, Σίμα, αμφίβολος ο Ντε Λαρέα)
21:30 Μπάγερν Μονάχου-Ζάλγκιρις
Mπάγερν (Εκτός οι Γιοκουμπάιτις, Χάρις, Φόιγκτμαν, αμφίβολος ο Γκέιμπριελ) - Ζάλγκιρις (Εκτός ο Γκεντράιτις)
