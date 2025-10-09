Ο Χαμιντού Ντιαλό πρόσφερε ένα από τα καλύτερα καρφώματα της αγωνιστικής για τη Μπασκόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Μπασκόνια υποδέχτηκε τον Παναθηναϊκό AKTOR στη Βιτόρια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague και ο Χαμιντού Ντιαλό των γηπεδούχων πρόσφερε ένα από τα κορυφαία καρφώματα της βραδιάς.

Ο ίδιος, στα πρώτα λεπτά της τρίτης περιόδου πήρε τη μπάλα και με ένα τρομερό άλμα κατάφερε να προσφέρει ένα από τα highlights του παιχνιδιού, καρφώνοντας εντυπωσιακά για το 45-46.