Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό: Δύο φάουλ στην 1η περίοδο
Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στη Βιτόρια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, εκεί όπου αντιμετώπισε τη Μπασκόνια, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ένας από τους καλύτερους παίκτες του ωστόσο «φορτώθηκε» από πολύ νωρίς με δύο φάουλ. Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ενώ το «τριφύλλι» βρισκόταν στο τέλος της πρώτης περιόδου μπροστά με 20-14, ο ίδιος είχε ήδη δύο προσωπικά φάουλ.
Μοναδικοί άλλοι με φάουλ από την πλευρά της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ήταν ο Ρισόν Χολμς και ο Τσέντι Όσμαν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ρογκαβόπουλος για Εθνική και Σπανούλη: «Με έχουν ενοχλήσει πράγματα που δεν τα έχω ξεπεράσει - Ο κόουτς έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του»
- Τρομερός φίλαθλος της Μπασκόνια: Ζήτησε τη φανέλα του Χουάντσο ώστε να τη φορέσει φίλος του στον γάμο του
- Παναθηναϊκός, Ρογκαβόπουλος: Αναγνώριση από το κοινό της Μπασκόνια, καταχειροκροτήθηκε στην παρουσίασή του (vid)