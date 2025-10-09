Πρόβλημα με Ναν στον Παναθηναϊκό: Δύο φάουλ στην 1η περίοδο

Ο Κέντρικ Ναν ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο έχοντας «φορτωθεί» από την πρώτη περίοδο με δύο προσωπικά φάουλ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρέθηκε στη Βιτόρια για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague, εκεί όπου αντιμετώπισε τη Μπασκόνια, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.

Ένας από τους καλύτερους παίκτες του ωστόσο «φορτώθηκε» από πολύ νωρίς με δύο φάουλ. Συγκεκριμένα ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ενώ το «τριφύλλι» βρισκόταν στο τέλος της πρώτης περιόδου μπροστά με 20-14, ο ίδιος είχε ήδη δύο προσωπικά φάουλ.

Μοναδικοί άλλοι με φάουλ από την πλευρά της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ήταν ο Ρισόν Χολμς και ο Τσέντι Όσμαν.