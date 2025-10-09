Ρογκαβόπουλος για Εθνική και Σπανούλη: «Με έχουν ενοχλήσει πράγματα που δεν τα έχω ξεπεράσει - Ο κόουτς έχει το δικαίωμα να πει την άποψή του»

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στη NOVA για την απόφασή του να μείνει εκτός της Εθνικής, χωρίς να κλείνει όμως την πόρτα για το μέλλον.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος μίλησε στην κάμερα της NOVA, στο πλαίσιο της φετινής Media Day του Παναθηναϊκού. Με τον Έλληνα φόργουορντ να απαντά μεταξύ άλλων και στο θέμα της Εθνικής, μετά και το δεύτερο διαδοχικό καλοκαίρι στο οποίο έμεινε εκτός.

Ο Ρογκαβόπουλος ανέφερε πως η απόφαση ήταν δύσκολη, αλλά δεν έκλεισε την πόρτα για το μέλλον.

Οι δηλώσεις του Ρογκαβόπουλου

«Είναι κάποιες προσωπικές αποφάσεις. Σίγουρα είναι κάτι αμφιλεγόμενο. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι και κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να τα πω αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων. Είναι μια απόφαση η οποία ήταν δύσκολη όπως καταλαβαίνετε, γιατί δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά και γίνεται με τρόπο τέτοιο, αλλά υπάρχουν κάποιοι λόγοι από πίσω, κάποια πράγματα παρελθοντικά που με έχουν ενοχλήσει και δεν τα έχω ακόμα προσπεράσει».

Για το αν έχει κλείσει η πόρτα της Εθνικής: «Όχι, σίγουρα όχι. Εννοείται πως δεν έχω κλείσει την πόρτα. Ο κόουτς, τον οποίον σέβομαι απεριόριστα, εξέφρασε την άποψή του, είπε αυτό που ήθελε να πει. Είναι δικαίωμά του να πει ό,τι θέλει. Τον σέβομαι απεριόριστα και σίγουρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ούτε από εμένα, ούτε από εκείνον πιστεύω προς εμένα.

Πήρα την απόφασή μου. Οι αποφάσεις μας έχουν κάποιο κόστος. Εννοείται πως χάρηκα πάρα πολύ και πως βλέπαμε με προσμονή τα παιχνίδια όλοι μαζί με τους φίλους μου και την οικογένειά μου. Τεράστια επιτυχία για την ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό, για τα παιδιά, για τους φίλους μου και συμπαίκτες μου και συνεχίζουμε. Ήταν μια απόφαση που πήρα. Ήξερα ότι η ομάδα ήταν καλή. Δεν ήταν μια έκπληξη αυτό που συνέβη. Δεν μου έκανε κάποια εντύπωση. Πήρα μια απόφαση συνειδητή. Από εκεί και πέρα ζούμε με τις αποφάσεις μας».