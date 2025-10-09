Ο Ματίας Λεσόρ μιλώντας στην κάμερα της NOVA μοιράστηκε τις σκέψεις του για το αν ήταν βιαστική η επιλογή του να επιστρέψει στη δράση στο Final Four του Άμπου Ντάμπι.

Το καλεντάρι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στον ισπανικό βορρά, για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια (9/10, 21:30). Στόχος των «πράσινων» δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα.

Ένας παίκτης που περιμένει διακαώς τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Εργκίν Άταμαν, δεν είναι άλλος από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τον τραυματισμό που αποκόμισε τον περασμένο Δεκέμβριο απέναντι στην Μπασκόνια. Ο Γάλλος σέντερ του τριφυλλιού μίλησε στην κάμερα της NOVA για το αν η επιλογή του να επιστρέψει στα παρκέ στο Final Four του Άμπου Ντάμπι ήταν βιαστική.

Αναλυτικά

Για το πόσο έτοιμος είναι: «Είναι ωραίο να επιστρέφω και όλα πηγαίνουν προς τον σωστό δρόμο. Τα πράγματα βελτιώνονται αρκετά, σίγουρα δεν πήγαν όπως τα είχαμε προγραμματίσει μετά τη συμμετοχή μου στο Final Four, όταν όλοι περίμεναν ότι θα συνεχίσω να παίζω κανονικά, αλλά το σώμα μου αντέδρασε διαφορετικά και πρέπει να ακούμε το σώμα μας ως αθλητές. Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο και περισσότερη ξεκούραση οπότε αυτό είπα να κάνω κι όταν θα είμαι έτοιμος, θα είμαι έτοιμος. Νιώθω καλύτερα. Η αίσθηση στο πόδι μου επανέρχεται σιγά-σιγά. Επέστρεψα στι ατομικές προπονήσεις και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μπορώ να βγάλω μία ολόκληρη προπόνηση μόνος μου, δεν μπορούσα να το κάνω γι' αρκετό καιρό και είναι πολύ καλό να νιώθω ότι το σώμα μου λειτουργεί έτσι όπως πρέπει».

Για το αν βιάστηκε: «Σίγουρα βιάστηκα. 'Ίσως να μην ήμουν αρκετά προσεκτικός και συνειδητοποιημένος. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα κι εγώ μαθαίνω μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Ήταν η πρώτη μου φορά που βίωσα κάτι τέτοιο, όπως ήταν η πρώτη μου φορά που πέρασα την πόρτα του χειρουργίου. Όλα αυτά είναι πολύ καινούρια για μένα στα 30 μου χρόνια, οπότε μαθαίνω μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν θα πω ότι ήταν λάθος που έπαιξα στο F4, αλλά ήταν μία απόφαση μου και έμαθα από αυτή».