Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος καταχειροκροτήθηκε στην επιστροφή του ως αντίπαλος της Μπασκόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΤΟΡΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Το καλεντάρι της τρίτης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Παναθηναϊκό στον ισπανικό βορρά, για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια (9/10, 21:30). Στόχος των «πράσινων» δεν είναι άλλος από την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, μετά και την εντός έδρας ήττα από τη Μπαρτσελόνα.

Όπως αναμενόταν, τον Νίκο Ρογκαβόπουλο τον περίμενε θερμή υποδοχή κατά την επιστροφή του στη «Fernando Buesa Arena», όπου και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά ως αντίπαλος της ομάδας που τον ανέδειξε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Οι Βάσκοι τον χειροκρότησαν κατά την παρουσίαση τουτριφυλλιού.

