Θέμα συζητήσης στο Gazz Floor powered by Novibet του Gazzetta αποτέλεσε ο τραυματισμός του Κίναν Εβανς με τον Αχιλλέα Μαυροδόντη να απαντά για το πότε επιστρέφει ο Αμερικανός στην αγωνιστική δραση και γιατί πήγε πίσω η επάνοδός του συγκριτικά με τις αρχικές εκτιμήσεις

Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε κατά την διάρκεια της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, με τον παίκτη να συνεχίζει να είναι εκτός δράσης, παρότι πέρασε ο χρόνος που είχε οριστεί αρχικά ως την επιστροφή του. Στο Gazz Floor powered by Novibet συζητήθηκε η κατάσταση του παίκτη, με τους ρεπόρτερ του Gazzetta, Αχιλλέα Μαυροδόντη να παραθέτει τα δεδομένα.

Αρχικά, ο Αντώνης Καλκαβούρας τόνισε ότι η επιστροφή του Έβανς πάει προς το τέλος του Οκτωβρίου, πλέον, με τον Αχιλλέα Μαυροδόντη να προσθέτει ότι αυτό γίνεται καθώς στον Ολυμπιακό θέλουν ο παίκτης να είναι στο 1000% έτοιμος όταν επανέλθει σε αγωνιστικούς ρυθμούς.

Ο Κίναν Έβανς, με δεδομένο πως επέστρεψε αρχικά από τον τραυματισμό που τον κράτησε έναν χρόνο και κάτι, θέλει προσοχή στην νέα του επιστροφή, ώστε να είναι σωματικά στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να αντέξει στο υπόλοιπο της σεζόν. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι προτιμούν να τον προστατέψουν σε λίγα παραπάνω παιχνίδια, παρά να ρισκάρουν μια πιθανή υποτροπή.