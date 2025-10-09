Το πρόγραμμα των σημερινών (9/10) αναμετρήσεων της Euroleague με το Μπασκόνια-Παναθηναϊκός.

Τζάμπολ για την 3η αγωνιστική της Euroleague σήμερα (9/10), όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπασκόνια στις 21:30, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4.

Την ίδια ώρα, η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Εφές (Νova Sports 2), ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό (Cosmote Sport 6) και αργότερα (21:45), η Παρί φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (Νova Sports start).

Η δράση ολοκληρώνεται στις 22:00, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Βιλερμπάν (Nova Sports 5).

Οι μεταδόσεις της ημέρας