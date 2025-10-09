Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ματς του Παναθηναϊκού με την Μπασκόνια και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague
Τζάμπολ για την 3η αγωνιστική της Euroleague σήμερα (9/10), όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπασκόνια στις 21:30, σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports 4.
Την ίδια ώρα, η Παρτίζαν υποδέχεται την Αναντολού Εφές (Νova Sports 2), ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο-Μονακό (Cosmote Sport 6) και αργότερα (21:45), η Παρί φιλοξενεί τη Βίρτους Μπολόνια (Νova Sports start).
Η δράση ολοκληρώνεται στις 22:00, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται τη Βιλερμπάν (Nova Sports 5).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Παρτίζαν - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports 1)
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός (21:30, Nova Sports 4)
- Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό (21:30, Cosmote Sport 1)
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια (21:45, Nova Sports start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00, Nova Sports 5)
