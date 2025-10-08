Βαθμολογία Euroleague: Η κατάταξη μετά τη νίκη της Μακάμπι στην αρχή της τρίτης αγωνιστικής
Με ένα παιχνίδι ολοκληρώθηκε η δράση της Euroleague το βράδυ της Τετάρτης (8/10), στη έναρξη της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague. Μάλιστα, αυτός ο αγώνας ήταν το ντέρμπι του Τελ Αβίβ.
Μπορεί στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας η αναμέτρηση να ήταν ντέρμπι, ωστόσο η Μακάμπι κατάφερε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 103-90. Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στη Βιτόρια τη Μπασκόνια (9/10, 21:30) ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ντουμπάι BC (10/10, 21:15).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής
Τετάρτη 8/10
Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Πέμπτη 9/10
- Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 21:30
- Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 21:30
- Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 21:30
- Παρί - Βίρτους Μπολόνια 21:45
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 22:00
Παρασκευή 10/10
- Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 20:45
- Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 21:15
- Μπάγερν - Ζάλγκιρις 21:30
- Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 21:30
Η βαθμολογία
- Βαλένθια 2-0
- Ζάλγκιρις 2-0
- Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
- Μονακό 1-1
- Φενέρμπαχτσε 1-1
- Αρμάνι Μιλάνο 1-1
- Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
- Βιλερμπάν 1-1
- Παναθηναϊκός AKTOR 1-1
- Μπάγερν 1-1
- Αναντολού Εφές 1-1
- Βίρτους Μπολόνια 1-1
- Ολυμπιακός 1-1
- Μπαρτσελόνα 1-1
- Ντουμπάι BC 1-1
- Παρτίζαν 1-1
- Παρί 1-1
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2
- Μπασκόνια 0-2
- Ερυθρός Αστέρας 0-2
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τρίτη 14/10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00
- Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45
- Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00
- Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15
- Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30
Τετάρτη 15/10
- Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν 21:15
- Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 21:30
- Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτίζαν 21:45
- Παρί - Μπασκόνια 21:45
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.