Δείτε πως διαμορφώνεται η βαθμολογική κατάταξη της Euroleague μετά τη νίκη της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ντέρμπι με τη Χάποελ στην αρχή της τρίτης αγωνιστικής.

Με ένα παιχνίδι ολοκληρώθηκε η δράση της Euroleague το βράδυ της Τετάρτης (8/10), στη έναρξη της τρίτης αγωνιστικής της Euroleague. Μάλιστα, αυτός ο αγώνας ήταν το ντέρμπι του Τελ Αβίβ.

Μπορεί στο μεγαλύτερο μέρος της διάρκειας η αναμέτρηση να ήταν ντέρμπι, ωστόσο η Μακάμπι κατάφερε να «καθαρίσει» στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 103-90. Ο Παναθηναϊκός AKTOR αντιμετωπίζει στη Βιτόρια τη Μπασκόνια (9/10, 21:30) ενώ ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τη Ντουμπάι BC (10/10, 21:15).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 8/10

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9/10

Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 21:30

Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 21:30

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός AKTOR 21:30

Παρί - Βίρτους Μπολόνια 21:45

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 22:00

Παρασκευή 10/10

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 20:45

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 21:15

Μπάγερν - Ζάλγκιρις 21:30

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 21:30

Η βαθμολογία

Βαλένθια 2-0 Ζάλγκιρις 2-0 Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1 Μονακό 1-1 Φενέρμπαχτσε 1-1 Αρμάνι Μιλάνο 1-1 Ρεάλ Μαδρίτης 1-1 Βιλερμπάν 1-1 Παναθηναϊκός AKTOR 1-1 Μπάγερν 1-1 Αναντολού Εφές 1-1 Βίρτους Μπολόνια 1-1 Ολυμπιακός 1-1 Μπαρτσελόνα 1-1 Ντουμπάι BC 1-1 Παρτίζαν 1-1 Παρί 1-1 Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-2 Μπασκόνια 0-2 Ερυθρός Αστέρας 0-2

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 14/10

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα 20:00

Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι BC 20:45

Ερυθρός Αστέρας - Ζάλγκιρις 21:00

Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές 21:15

Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο 21:30

Τετάρτη 15/10