Κυρίαρχος Ερυθρός Αστέρας στη Σλοβενία απέναντι στον Μαριάνοβιτς

Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε εμφατικό πέρασμα από τη Σλοβενία, επικρατώντας της Ιλιρία του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς με 91-74 για την Αδριατική Λίγκα.

Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιλιρία με 91-74, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας.

Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας 11 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 26 λεπτά.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Τα δεκάλεπτα: 24-25, 43-42, 57-69, 74-91.

Group B

Αποτελέσματα-13η αγωνιστική

Μπόσνα Σαράγεβο-Ζαντάρ 93-85

Τσεντεβίτα Ολίμπια-Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 85-65

Ιλιρία-Ερυθρός Αστέρας 74-91

5/1 Μέγκα Μπάσκετ-Βιέννη

Κατάταξη