Κυρίαρχος Ερυθρός Αστέρας στη Σλοβενία απέναντι στον Μαριάνοβιτς

Ερυθρός Αστέρας: Κυρίαρχος στη Σλοβενία
Ο Ερυθρός Αστέρας έκανε εμφατικό πέρασμα από τη Σλοβενία, επικρατώντας της Ιλιρία του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς με 91-74 για την Αδριατική Λίγκα.
Ο Ερυθρός Αστέρας ξεπέρασε το εμπόδιο της Ιλιρία με 91-74, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Αδριατικής Λίγκας.
Ο Τσίμα Μονέκε έκανε τη διαφορά για τους «ερυθρόλευκους», σημειώνοντας 11 πόντους και 8 ριμπάουντ σε 26 λεπτά.
Από την άλλη πλευρά, ο Μπόμπαν Μαριάνοβιτς πέτυχε 17 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του.
Τα δεκάλεπτα: 24-25, 43-42, 57-69, 74-91.
Group B
Αποτελέσματα-13η αγωνιστική
- Μπόσνα Σαράγεβο-Ζαντάρ 93-85
- Τσεντεβίτα Ολίμπια-Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 85-65
- Ιλιρία-Ερυθρός Αστέρας 74-91
- 5/1 Μέγκα Μπάσκετ-Βιέννη
Κατάταξη
- Τσεντεβίτα Ολίμπια 10-2
- Μπουντούτσνοστ 9-2
- Ερυθρός Αστέρας 8-3
- Σπαρτάκ Σουμπότιτσα 6-6
- Μπόσνα Σαράγεβο 6-5
- Ζαντάρ 4-8
- Ιλιρία 3-9
- Μέγκα Μπάσκετ 3-8
- Βιέννη 2-8
