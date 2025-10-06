Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε με 85-79 για την πρώτη αγωνιστική της ABA Liga.

Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην ABA Liga η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Ο Ερυθρός Αστέρας πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά τελικά ηττήθηκε με 85-79 εντός έδρας από τη Ζαντάρ.

Για τους ηττημένους ο Οτζελέγιε είχε 15 πόντους με 10 ριμπάουντ και ο Ιζούντου μέτρησε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη για τη Ζαντάρ ο Μιχαϊλoβιτς είχε 21 πόντους και έκανε διαφορά.

Ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με την Φενέρ στην Τουρκία στις 10 Οκτώβρη, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Euroleague. Kόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.