Eρυθρός Αστέρας - Ζαντάρ 79-85: «Στραπάτσο» με το καλημέρα
Με το χειρότερο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στην ABA Liga η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Ο Ερυθρός Αστέρας πήγε για την ανατροπή στο τέλος, αλλά τελικά ηττήθηκε με 85-79 εντός έδρας από τη Ζαντάρ.
Για τους ηττημένους ο Οτζελέγιε είχε 15 πόντους με 10 ριμπάουντ και ο Ιζούντου μέτρησε 10 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από την άλλη για τη Ζαντάρ ο Μιχαϊλoβιτς είχε 21 πόντους και έκανε διαφορά.
Ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με την Φενέρ στην Τουρκία στις 10 Οκτώβρη, ψάχνοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Euroleague. Kόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Oџелеј сигуран са линије за три поена 🏀— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 6, 2025
🏀 @kkcrvenazvezda 1⃣7⃣ : 2⃣1⃣ @kkzadar
⏱️ 2:28 1/4#kkcz #WeAreTheTeam pic.twitter.com/OVhSY8XJ9P
