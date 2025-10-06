Οι μέτοχοι της EuroLeague προετοιμάζονται για τη σημαντική συνάντηση με την FIBA και το ΝΒΑ στη Γενεύη. Στο επίκεντρο της διήμερης συνάντησης των εταίρων της EL στην Βαρκελώνη, βρίσκεται και το νέο σύστημα διεξαγωγής με στόχο την επέκταση σε 24 ομάδες και σε δύο περιφέρειες.

Οι μέτοχοι της EuroLeague σχεδιάσαν και συζήτησαν σχετικά με το μεγάλο meeting ανάμεσα σε FIBA και NBA που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη, ενώ ο κύκλος των συναντήσεων και των συζητήσεων θα ολοκληρωθεί αύριο (07/10) στην Βαρκελώνη.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης για τον Ολυμπιακό και ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος. Στη συνάντηση των εταίρων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που έλαβε χώρα σήμερα (06/10) στην Βαρκελώνη τέθηκε στο τραπέζι σε πρώτο πλάνο το ζήτημα συνεργασίας με το NBA.

Στις τελευταίες επαφές ανάμεσα στη FIBA και το NBA έχει αρχίσει να φαίνεται πρόσφορο το έδαφος για συνεργασία με φόντο το 2027, με πιθανότερη εξέλιξη την δημιουργία μίας κοινής λίγκας. Σε αντιδιαστολή μάλιστα, με τη δήλωση «βόμβα» του Οφέρ Γιανάι, που αφορούσε στο ότι η φετινή EuroLeague διανύει την τελευταία της σεζόν σε αυτή τη μορφή και θα διαφοροποιηθεί από του χρόνου με την είσοδο του NBA στην Ευρώπη, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση δείχνει ότι έχει την απαραίτητη συνοχή και συνεκτικότητα ώστε να προχωρήσει απερίσπαστη.

Τα έσοδα της διοργάνωσης έχουν εκτοξευτεί και μαζί και το ενδιαφέρον των χορηγών. Το πλάνο «δείχνει» τα εμπορικά νούμερα έχουν ανοδική τροχιά επομένως δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για αλλαγή πορείας, άρα υπάρχει διαφοροποίηση με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο Βoard της EuroLeague, μάλιστα, φαίνεται ότι υπάρχει ισχυρή συναίνεση για να αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής από την επόμενη σεζόν (2026-27). Με αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 και διαχωρισμό τους σε δύο περιφέρειες, αυτή της Δύσης και εκείνη της Ανατολής.

Όλα αυτά, βέβαια, μένει να επιβεβαιωθούν και στην πράξη, ωστόσο, η συμφωνία των περισσότερων ομάδων να κινηθεί η Euroleague προς την παραπάνω κατεύθυνση, αποτελεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό ατού στις συζητήσεις με την FIBA και το ΝΒΑ. Η συνάντηση-προετοιμασία των ομάδων της EL στην Βαρκελώνη, θα συνεχιστεί και αύριο Τρίτη (07/10), ενώ την Τετάρτη (08/10) οι εκπρόσωποι των ομάδων θα μεταβούν στην Ελβετία για το προγραμματισμένο meeting με τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και αλλά του «μαγικού κόσμου» του αθλήματος.