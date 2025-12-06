Παρότι βρέθηκε πίσω από την Σπόρτινγκ, η Μπενφίκα του βασικού Παυλίδη πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας στο ντέρμπι μετά το τελικό 1-1. Επέστρεψε στη δράση ο Ιωαννίδης.

Ντέρμπι χωρίς νικητή στη Λισαβόνα, αφού η Μπενφίκα με βασικό τον Βαγγέλη Παυλίδη «κόλλησε» στο 1-1 με την Σπόρτινγκ στο «Ντα Λουζ» και παρέμεινε στην 3η θέση του πορτογαλικού πρωταθλήματος. Τα Λιοντάρια προηγήθηκαν στο ματς, αλλά η απάντηση της ομάδας του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν άμεση. Παρά την απόλυτη κυριαρχία στο δεύτερο μέρος, οι Αετοί δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό. Για την Σπόρτινγκ αγωνίστηκε ο Φώτης Ιωαννίδης, που πέρασε ως αλλαγή, ενώ ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμεινε στον πάγκο.

Το τραγικό λάθος του Μπαρενετσέα στο 12ο λεπτό έδωσε την ευκαιρία στον Γκονσάλβες να σκοράρει από κοντά δίνοντας το προβάδισμα στην Σπόρτινγκ. Οι παίκτες του Μουρίνιο αντέδρασαν και έφεραν γρήγορα τα πράγματα σε ισορροπία με τον Σουντάκοφ που με διπλή προσπάθεια ισοφάρισε με προβολή για το 1-1 στο 27'. Στο β' ημίχρονο, η Μπενφίκα είχε τον πρώτο λόγο και δεν απειλήθηκε καθόλου από την αντίπαλό της.

Είχε τις στιγμές της με τον Αούρνες και τον Ρίος, το πλασέ του οποίου πέρασε για λίγο άουτ στο 74' στην μεγαλύτερη φάση της στο δεύτερο 45λεπτο. Ο Ιωαννίδης μπήκε στο ματς στο 86' στην θέση του Σουάρες, επιστρέφοντας από τον τραυματισμό του, ενώ γηπεδούχοι έμειναν με δέκα μετά την αποβολή του Πρεστιάνι στις καθυστερήσεις. Το τελικό 1-1 ευνόησε την Πόρτο που βρίσκεται πλέον στο +2 από την Σπόρτινγκ και στο +5 από την Μπενφίκα.