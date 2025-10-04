Ο Ζοάν Πενιαρόγια ήταν απόλυτα ικανοποιημένος που η ομάδα του πήρε την πρώτη της νίκη στην EuroLeague στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του αγώνα και παρουσιάζοντας πολλά αμυντικά προβλήματα γνώρισε την εντός έδρας ήττα από την Μπαρτσελόνα με 96-103 για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια είδε την ομάδα του να βγάζει αντίδραση μετά την ήττα κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ στην πρεμιέρα και μάλιστα σε μία δύσκολη έδρα.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου

«Είμαστε χαρούμενοι που κερδίσαμε το πρώτο μας ματς στην EuroLeague, ειδικά στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι εύκολο αυτό. Παίξαμε καλά στην επίθεση και στην άμυνα. Ο Παναθηναϊκός σκόραρε 96 πόντους, αλλά η άμυνά μας βελτιώθηκε από το προηγούμενο ματς. Είχαμε πρόβλημα στο αμυντικό ριμπάουντ. Σκόραραν από επιθετικά ριμπάουντ και λάθη μας στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από αυτά, παίξαμε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήμασταν ανταγωνιστικοί στο ΟΑΚΑ».