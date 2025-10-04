Ο Λεσόρ συμφώνησε με το μήνυμα του Γκραντ για τη διαιτησία απέναντι στον Παναθηναϊκό!

Ο Ματίας Λεσόρ τάχθηκε στο πλευρό του Τζέριαν Γκραντ, συμφωνώντας με το μήνυμά του για τη διαιτησία απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η Μπαρτσελόνα υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στη φετινή EuroLeague, φεύγοντας με το «διπλό» από το ΟΑΚΑ. Την επομένη του αγώνα, ο Τζέριαν Γκραντ εξέφρασε δημόσια τα παράπονά του για τη στάση των διαιτητών απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε χαρακτηριστικά: «Μπορούμε να έχουμε λίγο σεβασμό ως επτά φορές πρωταθλητές, παρακαλώ; Αρχίζει να μοιάζει προσωπικό». Λίγο αργότερα, ο Ματίας Λεσόρ αναδημοσίευσε το ποστ του συμπαίκτη του, συνοδεύοντάς το με ένα emoji που μιλάει, παίρνοντας έτσι σαφή θέση υπέρ του Γκραντ.