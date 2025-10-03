Ο Φρανκ Νιλικίνα είναι ο 7ος ξένος του Ολυμπιακού, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να δηλώνει τον Γάλλο στην Stoiximan GBL.

Ο Φρανκ Νιλικίνα είναι πλέον δηλωμένος στην λίστα των ξένων του Ολυμπιακού για την Stoiximan GBL, με τον Γάλλο, όπως έχει αποκαλύψει από την Βιτόρια ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζώκας, να μετρά αντίστροφα, εάν όλα πάνε καλά, για το ντεμπούτο του με τη νέα του ομάδα απέναντι στο Μαρούσι (5/10).

Mόλις αγωνιστεί, o Φρανκ Νιλικίνα θα λογίζεται ως ο 7ος ξένος, μετά τους 6 που έχει ήδη ρίξει στη μάχη ο Ολυμπιακός από το Stoiximan Super Cup.

Ο Ολυμπιακός στην Ρόδο χρησιμοποίησε τους Εβάν Φουρνιέ, Σέμπεν Λι, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ. Εάν ο Φρανκ Νιλικίνα βρεθεί στην 12άδα του αγώνα του Ολυμπιακού με το Μαρούσι, τότε θα γίνει ο 7ος ξένος, με την 8η θέση να είναι ανοιχτή για τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς.

Μέχρι να παίξει και ο 8ος ξένος, οι ομάδες θα χρεώνονται με αλλαγές στη λίστα. Όταν όμως ο 8ος ξένος της εκάστοτε ομάδας πατήσει παρκέ, τότε για να αγωνιστεί κάποιος άλλος, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια από τις αλλαγές που έχουν στην διάθεσή τους οι ομάδες.

Έτσι, οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς παραμένουν στα «πιτς» μέχρι να είναι στο 100% τους και τότε θα δούμε τι μέλλει γενέσθαι με την θέση του 8ου ξένου της ομάδας του Ολυμπιακού.