Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ματς απέναντι στην Μονακό και κοιτάζει τον επόμενο αντίπαλό του στην EuroLeague απέναντι στην Φενέρ.

Ο Ολυμπιακός ξεχνά την ήττα από τη Μονακό και πλέον κοιτάζει την συνέχεια, η οποία θα είναι... ζόρικη στην EuroLeague.

Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Φενέρ, στο εξ αναβολής ματς για την 14η αγωνιστική, ενώ στην συνέχεια οι Πειραιώτες κοντράρονται και με την Μπασκόνια.

Το ματς με τη Φενέρ είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (17/3), με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.