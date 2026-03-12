Ολυμπιακός: Η μέρα, η ώρα και ο επόμενος αντίπαλος
Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του το ματς απέναντι στην Μονακό και κοιτάζει τον επόμενο αντίπαλό του στην EuroLeague απέναντι στην Φενέρ.
Ο Ολυμπιακός ξεχνά την ήττα από τη Μονακό και πλέον κοιτάζει την συνέχεια, η οποία θα είναι... ζόρικη στην EuroLeague.
Επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού θα είναι η Φενέρ, στο εξ αναβολής ματς για την 14η αγωνιστική, ενώ στην συνέχεια οι Πειραιώτες κοντράρονται και με την Μπασκόνια.
Το ματς με τη Φενέρ είναι προγραμματισμένο για την Τρίτη (17/3), με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.