Gazz Floor live με Hoopfellas απόψε μετά το Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

Το Gazz Floor powered by Novibet έρχεται απόψε live αμέσως μετά το ματς του Παναθηναϊκού ΑKTOR με τη Μπαρτσελόνα. Ο Hoopfellas αναλύει κι ο Νίκος Παπαδογιάννης... ψέλνει!

Ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει το 2/2 απέναντι στη Μπαρτσελόνα απόψε στις 21.15. Με τη λήξη του ματς το Gazz Floor θα έρθει ζωντανά στο YouTube του Gazzetta για να σας μεταφέρει σε απευθείας σύνδεση από το Telekom Center Athens τα όσα ακολουθήσουν από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.

Ο Hoopefallas θα είναι στην παρέα των Αντώνη Καλκαβούρα, Νίκο Παπαδογιάννη και Χριστίνας Κατσαμούρη, για να αναλύσει με το δικό του μοναδικό τρόπο τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ο Νίκος (Παπαδογιάννης) έρχεται για να... ψάλει και απόψε, ενώ φυσικά το πάνελ μας θα είναι έτοιμο να απαντήσει στις δικές σας ερωτήσεις αλλά και στα σχόλιά σας.

Το παιχνίδι, πλέον, παίζεται στο τερέν του Gazz Floor! Stay tuned στις 23.15.

