Πού ήταν πέρυσι ο Ντόρσει; Πού θα χωρέσει ο Τολιόπουλος;
Ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και ... έπιασε στο στόμα του Τάιλερ Ντόρσει και Βασίλη Τολιόπουλο.
Μέσα από την εκπομπή του Gazzetta, Gazz Floor powered by Novibet, ο Νίκος Παπαδογιάννης άνοιξε το ψαλτήρι του και... αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον Τάιλερ Ντόρσεϊ και τον Βασίλη Τολιόπουλο.
Μίλησε για το πού ήταν πέρυσι ο γκαρντ του Ολυμπιακού ενώ εξέφρασε την απορία του ως προς το πού θα μπορούσε να χωρέσει ο Βασίλης Τολιόπουλος στη φετινή ομάδα του Παναθηναϊκού, πλάι στους υπόλοιπους γκαρντ των «πρασίνων».
