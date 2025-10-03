Απίστευτο: Ο Μπράντον Μπόστον τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γουέιντ Μπόλντγουιν!

Ο Μπράντον Μπόστον σωριάστηκε στο παρκέ, πιάνοντας τον αστράγαλό του, έπειτα από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γουέιντ Μπόλντγουιν, στο φινάλε της πρώτης περιόδου απέναντι στη Ζάλγκιρις.

Λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου, στο παιχνίδι ανάμεσα στη Ζάλγκιρις και τη Φενέρμπαχτσε για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague, ο Μπράντον Μπόστον αποχώρησε τραυματίας έπειτα από τη σύγκρουση με τον συμπαίκτη του, Γουέιντ Μπόλντγουιν!

Συγκεκριμένα, ο Σιλβέν Φρανσίσκο ευστόχησε σε τρίποντο στα 35,3" πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο Μπόστον κατέβαινε στην επίθεση της Φενέρμπαχτσε όταν συγκρούστηκε με τον Μπόλντγουιν. Αμέσως σωριάστηκε στο παρκέ, κρατώντας τον αριστερό αστράγαλο, σφαδάζοντας από τον πόνο και πιάνοντας το πρόσωπό του!

Το ιατρικό τιμ της Φενέρμπαχτσε επενέβη άμεσα, και ο Αμερικανός γκαρντ πέρασε κουτσαίνοντας στον πάγκο, ενώ μένει να φανεί το μέγεθος του τραυματισμού.