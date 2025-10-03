Ο Τσέντι Όσμαν τέθηκε στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση κόντρα την Μπαρτσελόνα για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας επιστροφής έλαβε τέλος, καθώς ο Τούρκος φόργουορντ υπολογίζεται κανονικά για το ματς με την Μπαρτσελόνα!

Ο 30χρονος φόργουορντ προπονήθηκε κανονικά την παραμονή του αγώνα με τους «μπλαουγκράνα» και όπως είχε πει ο Άταμαν θα κρινόταν τελευταία στιγμή η συμμετοχή του στο ματς.

Όπερ και εγένετο. Ο Τσέντι Όσμαν ξεπέρασε τελείως το πρόβλημα που αποκόμισε στο Eurobasket με αποτέλεσμα να του δημιουργήσει και οστικό οίδημα και ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο τη φετινή σεζόν με την φανέλα του Παναθηναϊκού,

Κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν, ο Τούρκος είχε αγωνιστεί σε 39 ματς της διοργάνωσης και είχε κατά μέσο όρο 9.6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ ανά 19:49 λεπτά συμμετοχής.