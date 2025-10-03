Ξέσπασμα του Ομπράντοβιτς μετά το Παρτιζάν-Αρμάνι: «Μάλλον είμαι αποτυχημένος όλη μου την ζωή, ε;» (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκλεψε την παράσταση με όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου.

Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο λεπτό έγινε «θρίλερ», είδε τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί και έτσι πανηγύρισε τη πρώτη νίκη.

O Ζοτς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές μετά το τέλος της αναμέτρησης και φυσικά δεν γινόταν να μην το δείξει, ενώ την παράσταση έκλεψε και στη συνέντευξη Τύπου με τα όσα είπε.

Ανέφερε μεταξύ άλλων

Σχετικά με τη διαιτησία: «Όπως λένε, χωρίς σχόλιο. Δεν μπορώ να το σχολιάσω. Είναι αρχή της Ευρωλίγκας, δεύτερη αγωνιστική, το πιο σημαντικό είναι να ασχολούμαστε με εμάς. Μπορώ να πω κάτι άλλο: οι φίλαθλοι αντιλαμβάνονται την κατάσταση αλλά αυτό δεν είναι λόγος να πετούν αντικείμενα στο γήπεδο. Τους παρακαλώ να είναι αξιοπρεπείς, ό,τι κι αν γίνεται στο παρκέ. Δεν είναι ωραίο να το βλέπεις και υπάρχουν και πρόστιμα. Τους κάνω έκκληση να μην πετούν τίποτα. Και, μιας και το ανέφερα, τους ευχαριστώ για την απίστευτη ατμόσφαιρα».

Για την προετοιμασία: «Όταν γίνεται προετοιμασία, γίνεται σε σχέση με την ELPA. Μας δίνουν 32 μέρες και δεν είναι όπως παλιά. Το ταξίδι στην Αυστραλία ήταν εξαιρετικά χρήσιμο για τον σύλλογο. Ήταν δύσκολο αθλητικά; Ναι. Μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί ήταν ότι ήμασταν χωρίς ψηλούς. Έχω κάνει μόνο τρεις προπονήσεις με πλήρη ομάδα. Μπορώ να πω πως είμαι πολύ ικανοποιημένος για το πώς φαινόμασταν σήμερα. Μπήκαμε στην Ευρωλίγκα με τρεις προπονήσεις. Να παίξεις 48 ώρες μετά από ταξίδι από το Ντουμπάι… Μόνο εμείς και η Μακάμπι το έχουμε κάνει. Ταξιδέψαμε οικονομική θέση. Ξέρετε το τραγούδι “μέσω συνδικάτου διακοπές”. Δεν θα παραπονεθούμε, οι παίκτες έδειξαν τεράστια θέληση. Λυπάμαι που βγήκε έτσι· κερδίσαμε το ματς πολύ νωρίτερα αλλά μετράνε οι δύο βαθμοί».

Όταν δημοσιογράφος σχολίασε ότι η Παρτιζάν έχει βαθύ ρόστερ, ο Ομπράντοβιτς αντέδρασε: «Τι έχουμε, συγγνώμη; Είναι αστείο; Πόσους νεαρούς έχει το Ντουμπάι; Εμείς έχουμε ακόμη τον Μποσνιάκοβιτς. Έχουμε πολλούς παίκτες; Δείτε τα ρόστερ όλων των ομάδων να δείτε αν υπάρχει κάποιος με λιγότερους από 16 παίκτες. Να σημειώσω, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με αυτή την ομάδα. Δεν θα μπορέσει να αποφασίσει κάποιος άλλος ποιος θα φτιάξει την ομάδα της Παρτιζάν. Λέγεται ότι μας λείπει σέντερ· δεν θα φέρουμε κάποιον μόνο για να τον φέρουμε».

Για τους ψηλούς: «Ο Τζαμπάρι Πάρκερ ήταν ο μόνος ψηλός στην Αυστραλία. Και αυτό το λένε προετοιμασία. Τι είδους προετοιμασία είναι αυτή; Και μετά μου λέει ότι θέλει να παίζει 40 λεπτά. Ποια 40 λεπτά φίλε; Χρειάζομαι φρεσκάδα».