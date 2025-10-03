Παρτίζαν - Αρμάνι: Έξαλλος Ομπράντοβιτς με τα σφυρίγματα των διαιτητών (vid)
Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο λεπτό έγινε «θρίλερ», είδε τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί και έτσι πανηγύρισε τη πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν με 80-78.
Πάντως ο Ζοτς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές μετά το τέλος της αναμέτρησης και φυσικά δεν γινόταν να μην το δείξει. Ορισμένα σφυρίγματα των διαιτητών στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου τον εξόργισαν και μετά τη λήξη, πήρε το κλασικό του χρώμα όταν νευριάζει.
Zeljko Obradovic was furious at the referees after the end of the Partizan-Milano game, which the black-and-whites won 80-78.— Basketball Sphere (@BSphere_) October 2, 2025
In the last couple of minutes of 4th quarter, the referees made three or four big mistakes that almost cost Partizan the game. pic.twitter.com/lujBYayYKu
