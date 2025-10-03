Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έμεινε ικανοποιημένος με τα σφυρίγματα διαιτητών στο ματς με την Αρμάνι και δεν δίστασε να το δείξει.

Η Παρτίζαν άντεξε και μέσα στο Βελιγράδι υπέταξε την Αρμάνι Μιλάνο με 80-78. Το σύνολο του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και παρά το γεγονός ότι το τελευταίο λεπτό έγινε «θρίλερ», είδε τον Μάρκο Γκούντουριτς να αστοχεί και έτσι πανηγύρισε τη πρώτη νίκη στη φετινή σεζόν με 80-78.

Πάντως ο Ζοτς ήταν έξαλλος με τους διαιτητές μετά το τέλος της αναμέτρησης και φυσικά δεν γινόταν να μην το δείξει. Ορισμένα σφυρίγματα των διαιτητών στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου τον εξόργισαν και μετά τη λήξη, πήρε το κλασικό του χρώμα όταν νευριάζει.

