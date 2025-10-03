Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μπαρτσελόνα (21:15, live Gazzetta) και θέλει το απόλυτο στο ξεκίνημα της Euroleague, ψάχνοντας το 2/2.

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Euroleague για τον Παναθηναίκό ΑΚΤΟR, ο οποίος επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν στην πρεμιέρα, έχοντας τον Ναν σε τρομερή βραδιά. Απόψε (21:15, live Gazzetta) υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και αναζητά ροζ φύλλο αγώνα για να κάνει το 2/2 στην έδρα του.

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, απαντώντας σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Τσέντι Όσμαν και τόνισε πως θα αποφασιστεί την Παρασκευή η συμμετοχή του.

Δηλώσεις έκανε και ο Ρογκαβόπουλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Όλοι στον Παναθηναϊκό με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο». Ο Έλληνας περιφερειακός ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πρεμιέρα.

Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στη διοργάνωση, αφού ηττήθηκε εύκολα με 103-87 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη και έχει πολύ δύσκολη αποστολή στο Telekom Center Athens σε μια από τις πιο καυτές έδρες της διοργάνωσης.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ

20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC

20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα

21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια

22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί