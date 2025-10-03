Παναθηναϊκός: Ψάχνει το 2/2 στη διαβολοβδομάδα κόντρα στη Μπαρτσελόνα
Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η Euroleague για τον Παναθηναίκό ΑΚΤΟR, ο οποίος επικράτησε με 87-79 της Μπάγερν στην πρεμιέρα, έχοντας τον Ναν σε τρομερή βραδιά. Απόψε (21:15, live Gazzetta) υποδέχεται την Μπαρτσελόνα και αναζητά ροζ φύλλο αγώνα για να κάνει το 2/2 στην έδρα του.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague, απαντώντας σχετικά με τη διαθεσιμότητα του Τσέντι Όσμαν και τόνισε πως θα αποφασιστεί την Παρασκευή η συμμετοχή του.
Δηλώσεις έκανε και ο Ρογκαβόπουλος, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Όλοι στον Παναθηναϊκό με έχουν αγκαλιάσει και αυτό μου δίνει αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο γήπεδο». Ο Έλληνας περιφερειακός ήταν εκ των πρωταγωνιστών στην πρεμιέρα.
Από την πλευρά της η Μπαρτσελόνα δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στη διοργάνωση, αφού ηττήθηκε εύκολα με 103-87 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη και έχει πολύ δύσκολη αποστολή στο Telekom Center Athens σε μια από τις πιο καυτές έδρες της διοργάνωσης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας - Φενερμπαχτσέ
20:30 Μονακό - Ντουμπάι BC
20:30 Αναντολού Εφές - Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Βιλερμπάν - Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα
21:30 Βαλένθια - Βίρτους Μπολόνια
22:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Παρί
